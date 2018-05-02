Derbiyi Mete Kalkavan yönetecek

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 3 Mayıs Perşembe günü yapılacak yarı final rövanş maçını hakem Mete Kalkavan yönetecek.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Mete Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Esat Sancaktar üstlenecek.



Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak kupa derbisinin dördüncü hakemi ise Suat Arslanboğa olacak.



İki takım arasında 19 Nisan'da olaylar nedeniyle yarıda kalan maçta da hakem Mete Kalkavan görev yapmıştı.



Hakem tarafından 57. dakikada skor 0-0'ken tatil edilen derbiyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, yarıda kaldığı andaki şartlarla, seyircisiz oynanmasına karar vermişti. Bunun üzerine Beşiktaş Kulübü, sahaya çıkmama kararı almıştı.