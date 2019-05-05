Derbide Josef Sural unutulmadı Galatasaray ile Beşiktaş derbisinde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Alanyasporlu futbolcu Josef Sural için saygı duruşunda bulunuldu.

Galatasaray ile Beşiktaş derbisinde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Alanyasporlu futbolcu Josef Sural için saygı duruşunda bulunuldu.

Kayseri deplasmanı dönüşü geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Alanyasporlu futbolcu Josef Sural, derbide unutulmadı. Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesinde Sural için saygı duruşunda bulunuldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar da ayrıca tribünlerde ‘Başın sap olsun Alanyaspor. #JosefSural’ pankartı açarak, destek oldu.

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