Derbi maçtan notlar





İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda tek değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de geçen hafta Atiker Konyaspor ile oynadıkları maçta ilk 11'de görev alan Badou Ndiaye'yi derbinin kadrosuna almadı. Bu futbolcunun yerine Beşiktaş karşısında, sakatlığı geçen Marcao forma giydi.

Galatasaray maça Fernando Muslera, Mariano Filho, Marcao, Christian Luyindama, Yuto Nagatomo, Ryan Donk, Fernando Reges, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Henry Onyekuru ve Mbaye Diagne ile başladı.





- Mitroglou, Nidaye ve Sinan kadroda yok





Galatasaray'da Kostas Mitroglou, Badou Ndiaye ve Sinan Gümüş derbi maçın kadrosunda bulunmadı.

Sarı-kırmızılı takımda Mitroglou sakatlığı, Ndiaye ise yabancı oyuncu sınırlaması nedeniyle kadroda yer almadı.

Teknik direktör Fatih Terim, Sinan Gümüş'ü de derbinin kadrosunda tercih etmedi.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde İsmail Çipe, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Martin Linnes, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Semih Kaya, Emre Taşdemir, Yunus Akgün ve Muğdat Çelik oturdu.





- Bakan Kasapoğlu da takip etti





Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da derbi maçı statta takip etti.



Bakan Kasapoğlu, karşılaşmayı Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil ile protokol tribününde izledi.





- Nagatomo ve Kagawa ilk kez rakip





Galatasaray ve Beşiktaş'ta forma giyen Japon futbolcular Yuto Nagatomo ile Shinji Kagawa ilk kez birbirlerine rakip oldu.

Nagatomo sarı-kırmızılı forma altında maça ilk 11'de başlarken, Kagawa ise siyah-beyazlı takımın yedekleri arasında yer aldı.

Bu arada her iki takımın kadrosunda Japon oyuncular bulunması nedeniyle, Japon futbolseverler de maçı statta takip etti.





- Taraftardan yoğun ilgi





Galatasaraylı taraftarlar, derbi karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi.

Türk Telekom Stadı'nın tribünlerini tamamen dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.





- Basının ilgisi yüksek





Galatasaray-Beşiktaş derbisine medya mensuplarının ilgisi yüksek oldu.

Karşılaşmayı, muhabir, foto muhabiri, radyo yayıncısı ve yazar olarak toplam 270 kişinin takip ettiği açıklanırken, bunun 22'sinin yabancı olduğu aktarıldı.

Müsabakayı Japonya'dan 11 gazetecinin takip ettiği bildirildi.





- Josef Sural anıldı





Karşılaşmada, trafik kazasında hayatını kaybeden Aytemiz Alanyaspor'un Çek futbolcusu Josef Sural anıldı.

Müsabaka öncesinde Josef Sural için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulurken, sarı-kırmızılı taraftarlar da üzerinde "Başın sağ olsun Alanyaspor" ve "Josef Sural" yazılarının yer aldığı pankart açtı.