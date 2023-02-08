Depremin hemen ardından bunu yaptılar! Tek kelime ile vicdansızlık

Aydınlık gazetesi yazarı Gaffar Yakınca, bu can pazarının ortasında, felaketin üzerinden daha bir gün geçmeden siyaset konuşmaya kalkmanın tek kelime ile vicdansızlık olduğunu belirtti. Yakınca, şunları kaydetti:

"(…) Sosyal medya türlü çeşitli provokatörlerden geçilmiyor. Yalan bilgi, çarpıtılmış bilgi veya tahrik edici kuru sloganlar birbirine karışıyor. Maksat birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olan bir anda aramıza fitne sokmak. Halbuki ne enkaz altında kalanların, evsiz kalanların siyasi görüşünün bir önemi var ne de kurtarmaya gidenlerin. Böyle bir zamanda hepimiz, her şeyden önce insanız ve aynı milletin mensuplarıyız.

Bu tip büyük afetlerle baş etmenin tek yolu devlet aygıtına sahip olmak. Bunun dışındaki her tür yorum safsatadır. Allah’a şükür güçlü bir devletimiz, kahraman kamu çalışanlarımız, askerimiz, polisimiz var. Daha önemlisi onları bağrından çıkaran, arkasında duran milletimiz var. Hataları eleştirmek, yanlışa yanlış demek, doğruyu göstermek hepimizin boynunun borcu. Ama bozgunculuk, fırsatı ganimet bilerek devlet düşmanlığı, asker düşmanlığı yapmak bambaşka niyetlere hizmet ediyor.

Bu can pazarının ortasında, felaketin üzerinden daha bir gün geçmeden siyaset konuşmaya kalkmak ise tek kelime ile vicdansızlık. Hangi siyasi görüşten olursa olsun, böylesi bir felaketten sonra bir insanın aklına ilk olarak siyasi çekişmeler geliyorsa oturup kendini bir sorgulaması gerekiyor.

Büyük felaketler, milletler için büyük dersler barındırır. En önemlisi de kardeş olduğumuzu, bir olduğumuzu, ele ele vermemiz gerektiğini hatırlatmalarıdır. Aynı toprağın çiçekleri, aynı ananın evlatlarıyız. Bugün bizler bir göçük altında değilsek sadece bahtlı olduğumuz içindir. Dolayısı ile felakete uğrayan kardeşlerimizle aramızda hiçbir fark yok. Bu felaket bizler açısından insanlığımızı ve kardeşliğimizi hatırlamak için bir fırsattır. Yurttaş sorumluluğu ile atacağımız her adım, ülkemizin bu enkazın altından kalkmasına, çocuklarımızın daha güzel bir geleceğe uyanmasına hizmet eder. (…)"