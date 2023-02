Depreme dayanıklı binalar: Kaç yıllık binalar risklidir? Depremde en şanslı kat, binayı? Kritik uyarı: 2001 yılı yapılan binaların risk durumu bakın nasıl!

Ev satın almak için birikimlerini yaşanabilecek bir eve yatırmak isteyenlerin haklı olarak sordukları sorunun cevabını almaları gerekiyor. Bunun için ise, yapının depreme dayanıklı olduğunu kanıtlayacak bilgiye veya kıstaslara ihtiyaçları var.

Yüksek katlı binalarda deprem riski: Türkiye'de yaşanan depremlerin ardından vatandaşların tedirginlikleri arttı. Yüksek katlı binaların depreme karşı güvensiz olduğu düşünülebilirken, uzmanlar ise 1 ve 2 katlı binalar ile 20 kat ve üzerindeki binaların depreme karşı daha güvenli olduğunu belirtti.

KAÇ YILLIK BİNALARDA DEPREM RİSKİ VAR?

Uzmanlara göre 2001 senesinden sonra yapılan binalar deprem riskini daha az taşıyor.

Binayı kurtaran üç şey vardır: demir, beton ve zemin. 1996 senesi sonrasında hazır beton ve nervürlü demir kullanımı yaygınlaşıyor İstanbul'da. Ondan önceki bütün binalarda deniz kumu var ve demirler düz. Deniz kumunun taneleri küçük olduğu için tam taşıyıcılık sağlayamıyor. Ve kumun içindeki tuz demirleri çürütüyor. Düz demir demek tehlike demek. Düz demir deprem anında betona tutunamıyor ve kolonun kopması nervürlü demire göre iki kat kolay oluyor. Hazır beton da aynı yıllarda yaygınlaşmaya başlıyor. Özellikle 1996 öncesi yapılan bütün binalar riskli. Bu risk 2001 sonrası yapılan binalarda yok.

EV ALIRKEN DEPREM RİSKİ İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

- Binanın bodrum katına bakın. Eğer rutubetliyse, binanın su yalıtımı iyi yapılmamış demektir. Yalıtımı iyi yapılmamış binaların taşıyıcı sistemlerinin paslanması, büyük şiddetli bir deprem sırasında yapının hasar görmesine neden olmaktadır.

- İnşaat sırasında, hazır beton teknolojisi ile üretilen binaları tercih edin. Deprem bölgelerinde inşa edilen binalarda C20 ''den düşük dayanımlı betonla üreilmiş binaları tercih etmeyin.

- Binanın tasarımı da depreme karşı dayanıklılık sağlayabilir. Simetrik boyutlandırma ve kısa kolon kullanımı gibi tasarımsal etkenler, yapının depreme karşı daha dayanıklı olmasını sağlayabilir.

- Kolon ve perde uygulamalarının doğru yöntemlerle gerçekleştirildiğini öğrenin. Teknik özellikleri öğrenebilmek adına daire satın almak istediğiniz binayı mühendislerine inceletebilirsiniz.

- Binanın üçte birinin toprak altında olmasına dikkat edin. Unutmayın ki toprak altında ne kadar fazla kat varsa o bina depreme karşı o kadar güvenilirdir.

- Zeminin etüd raporunu incelemeyi unutmayın. Yine unutmamak gerekir ki her bina her zemine uygulanamaz. Doğru zemine uygulanan doğru bina depreme karşı dayanıklıdır.

- Binaların Enerji Kimlik Belgesi var mı ? bakın. Artık kanuni zorunluluk olan Enerji Kimlik Belgesi binanın ısı izolasyonunun yapıldığını gösterir. Yakıt tasarrufu ile paranız cebinizde kalır.

50 yıllık bina depreme dayanır mı? Bir apartmanın ömrü ne kadardır?

Binanın ömrünü bitirmesinin başlıca dış etkeni ise korozyondur. Fakat ortalama değerlere bakılarak Türkiye'de yapılan bir binanın 60 ila 70 yıl arasındandır.

4 katlı bina depreme dayanıklı mı?

"Birinci deprem kuşağında yer alan binalardan özellikle 4 ve 8 katlı arasındaki binalar deprem yüklerine daha çok maruz kalıyorlar ve hasar durumu çok daha büyük oluyor, yıkım ile karşılaşabiliyor" diyen Savaşkan, "Deprem, 1 ve 2 katlı binalar ile 20 ve üzeri katlı binaları etkilemiyor, daha az etkiliyor.

Depremde en şanslı kat?

Deprem anında yapmanız gereken ilk şey eviniz ve binadaki güvenli yerlere gidip depremin geçmesini beklemek olmalıdır.

Yüksek katlı binalar depreme dayanıklı mı? İşte uzman yorumları

Uzmanı uyardı: "Yüksek katlı binalar depremde yıkılma riskini azaltıyor" İnşaat Yüksek Mühendisi Mehmet Savaşkan: "4-8 katlı binalar deprem yüküne maruz kalıyor, 20 kat ve üzeri binalarda yıkıcı etki bırakmıyor"

