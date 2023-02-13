Depremden zarar gören binaların hasar tespitine ilişkin bakanlıktan açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, “Asrın Felaketi” olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve aralarında Kayseri, Niğde ve Kilis’in de bulunduğu 13 ilde hasar tespit çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bakanlığa bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 6 bini aşkın uzman ekibiyle deprem bölgelerinde çalışmalarına devam ediyor.

Bakanlık, bugün itibarıyla yapılan hasar tespit çalışmalarında 236 bin 410 binada yer alan 1 milyon 279 bin 576 bağımsız birimde inceleme yaptı. Yürütülen çalışmalar kapsamında 33 bin 143 binada yer alan 153 bin 506 bağımsız birimin acil yıkılması gereken, ağır hasarlı ve yıkıkolduğununtespit edildiği bildirildi. 6 bin 849 binada bulunan 46 bin 640 bağımsız birimin orta hasarlı, 59 bin 995 binadaki 439 bin 647 bağımsız birimin az hasarlı, 108 bin 840 binada yer alan 535 bin 490 bağımsız birimin ise hasarsız olduğu tespit edildi.

Bakanlık depremden etkilenen 13 ildeki hasar tespit çalışmalarına dair şu bilgilere yer verdi:

ADANA:

Adana’da toplam 3 bin 14 binada 59 bin 510 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı.

Buna göre 23 binadaki 591 bağımsız bölümünacil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi. 117 binada bulunan3 bin 175 bağımsız biriminorta hasarlı, 627 binadaki 15 bin 398 bağımsız birimin az hasarlı, 2 bin 107 binadaki38 bin 687 bağımsız birimin ise hasarsız olduğu tespit edildi.

ADIYAMAN:

Adıyaman’da toplam 16 bin 581 binada yapılan çalışmada 65 bin 51 bağımsız biriminhasar tespit çalışması yapıldı. Çalışmalarda 3 bin 893 binadaki20 bin 400 bağımsız biriminacil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi. 1490 binadaki7 bin 104 bağımsız birimin orta hasarlı, 5 bin 593 binada bulunan20 bin 350 bağımsız birimin az hasarlı, 3 bin 763 bina yer alan8 bin 532 bağımsız biriminde hasarsız olduğu tespit edildi.

DİYARBAKIR:

Diyarbakır’da toplam 16 bin 759 binada 197 bin 66 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı. 354 binada yer alan4 bin 980 bağımsız biriminacil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olarak tespit edildiği tespit edildi. 371 binadaki6 bin 58 bağımsız birimin orta hasarlı, 3 bin 466 binada bulunan54 bin 583 bağımsız birimin az hasarlı, 11 bin 31 binadaki123 bin 655 bağımsız biriminise hasarsız olduğu tespit edildi.

ELAZIĞ:

Elazığ’da toplam 1.782 binada 18 bin 333 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı.

428 binadaki2 bin 905 bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi. 120 binadaki646 bağımsız birimin orta hasarlı, 779 binada yer alan9 bin 13 bağımsız birimin az hasarlı, 351 binadaki5 bin 61 bağımsız birimin ise hasarsız olduğu tespit edildi.

GAZİANTEP:

Gaziantep’te toplam 81 bin 63 binadaki314 bin 983 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı.

9 bin 522 binadaki22 bin 429 bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi. 2 bin 598 binada bulunan10 bin 71 bağımsız birimin orta hasarlı, 16 bin 240 binadaki 98 bin 733 bağımsız birimin az hasarlı, 41 bin 318 binada bulunan154 bin 806 bağımsız birimin de hasarsız olduğu tespit edildi.

HATAY:

Hatay’da toplam 29 bin 352 binada106 bin 930 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı.

6 bin 316 binada bulunan 33 bin 647 bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi. 846 binadaki 5 bin 817 bağımsız biriminorta hasarlı, 7 bin 770 binadaki28 bin 728 bağımsız birimin az hasarlı, 12 bin 946 bina bulunan33 bin 477 bağımsız biriminde hasarsız olduğu tespit edildi.

KAHRAMANMARAŞ:

Kahramanmaraş’ta toplam 32 bin 665 binada bulunan 144 bin 773 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı.6 bin 306 binada yer alan36 bin 987 bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi. 441 binadaki3 bin 583 bağımsız birimi norta hasarlı, 9 bin 514 bina bulunan 57 bin 301 bağımsız birim az hasarlı, 12 bin 423 binadaki32 bin 958 bağımsız biriminde hasarsız olduğu tespit edildi.

KAYSERİ:

Kayseri’de toplam 1.643 binadaki 62 bin 432 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı. 25 binada bulunan646 bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi. 74 binadaki2 bin 588 bağımsız birimin orta hasarlı, 737 binadaki29 bin 633 bağımsız birimin az hasarlı, 787 binada bulunan 28 bin 955 bağımsız biriminde hasarsız olduğu tespit edildi.

KİLİS:

Kilis’te toplam 1.284 binada bulunan 11 bin 87 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı. 402binadaki 715 bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi.65 binada bulunan 565 bağımsız birimin orta hasarlı, 538 binadaki 6 bin 891 bağımsız birimin az hasarlı, 247 bina yer alan 2 bin 740 bağımsız birimin de hasarsız olduğu tespit edildi.

MALATYA:

Malatya’da toplam 15 bin 120 binada 99 bin 51 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı. 4 bin 176 bina bulunan 22 bin 302 bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi.319 binadaki 3 bin 247 bağımsız birimin orta hasarlı, 3 bin 990 binadaki 32 bin 279 bağımsız birimin az hasarlı, 3 bin 385 binadaki 21 bin 832 bağımsız biriminise hasarsız olduğu tespit edildi.

NİĞDE:

Niğde’de toplam 630 binadaki 12 bin 128 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı. 18 binadaki 360 bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi. 13 binada bulunan 418 bağımsız birimin orta hasarlı, 47 binadaki 739 bağımsız birim az hasarlı, 548 binada yer alan 10 bin 588 bağımsız birimin hasarsız olduğu tespit edildi.

OSMANİYE:

Osmaniye’de toplam 18 bin 184 binada bulunan 63 bin 663 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı.1.417 binadaki 6 bin 63 bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi. 104 binadaki 937 bağımsız birimin orta hasarlı, 4 bin 735 bina bulunan 26 bin 637 bağımsız birimin az hasarlı, 11 bin 59 binadaki 27 bin 925 bağımsız birimin hasarsız olduğu tespit edildi.

ŞANLIURFA:

Şanlıurfa’da toplam 18 bin 333 binadaki 124 bin 569 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı.

263 binada bulunan 1.481 bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi. 291 binadaki 2 bin 431 bağımsız birimin orta hasarlı, 5 bin 959 binadaki 59 bin 362 bağımsız birimin az hasarlı, 8 bin 875 bina yer alan 46 bin 274 bağımsız birimin de hasarsız olduğu tespit edildi.