Depremde tabaklar bile yere düşmemişti! Ahmet Hakan, o züccaciye dükkanıyla ilgili "evliya" iddiasını yazdı

Ahmet Hakan, Kahramanmaraş’ta herkesin konuştuğu iki bloklu binanın sırrını köşesine taşıdı. "İki blok da sapasağlam duruyor. Tek bir çatlak bile yok" ifadelerini kullanan Hakan, "Bloklardan birinin altında bir züccaciye dükkânı var. Dükkânda bir tabak yere düşsün değil mi? Hayır, düşmemiş. Çatal kaşıklardan bir kule yapmışlar, o bile yıkılmamış. Her şey yerli yerinde" dedi. Hakan, ortalıkla dolaşan "evliya" iddialarına da açıklık getirdiği Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş’ta herkesin konuştuğu iki bloklu bir bina var.

İki blok da sapasağlam duruyor. Tek bir çatlak bile yok.

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Bloklardan birinin altında bir zücaciye dükkânı var.

Dükkânda bir tabak yere düşsün değil mi? Hayır, düşmemiş. Çatal kaşıklardan bir kule yapmışlar, o bile yıkılmamış. Her şey yerli yerinde.

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Blokların diğerinin altında ise bir market var.

Kolonlar kesilmemiş. Orada da her şey yerli yerinde. Raflardan bir paket bile düşmemiş. Sanki sarsıntıyı yaşamamış bu market. O derece yani.

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Bu iki bloklu bina, şimdi Kahramanmaraş’ın ve Türkiye’nin dilinde.

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“Esrarlı bina” diye ziyaret edenler varmış bu binayı. Metafizik unsurlar arayanlar varmış binayla ilgili olarak. Uhrevi, manevi bir sır diye ziyaret ediliyormuş bina. İşin içine “Evliya yardımını” karıştıranlar bile çıkıyormuş.

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Oysa binayı yapan dürüst müteahhit, söz konusu evliyaları gayet net biçimde açıkladı.

Önce CNN Türk’te Fulya Öztürk’e...

Sonra Hürriyet’te Seda Türkoğlu’na...

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Müteahhidin yaptığı açıklamalardan öğreniyoruz ki...

O binayı koruyan “evliyalar” şunlar:

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- Liyakatli bir ekiple çalışmak.

- Çalıp çırpmaya tenezzül etmemek.

- Tüm yönetmeliklere ve kurallara uymak.

- Denetimden kaçmamak.

- İyi bir zemin etüdü yapmak.

- Baştan sona iş ahlakına bağlı kalmak.

- Malzemeye dikkat etmek.

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Binalarımızı depremden koruyacak olan evliyalar, işte bu evliyalardır."