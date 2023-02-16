Depremde genç kız Elif Kaya kayıplara karıştı

Arama kurtarma ekiplerinin enkaz altındaki depremzedeleri kurtarma çalışmaları sürüyor.

Enkazda kalan depremzedelerin ailelerinden bazıları enkaz başında endişeli bekleyişlerine devam ederken bazıları ise yakınlarına ulaşamıyor.

Elif Kaya, kayıplara karıştı

Antakya'da Emlak Konut Evleri'nde bulunan binada enkaz altında kaldığı belirtilen 18 yaşındaki Elif Kaya'nın kayıplara karıştı.

Enkazdaki arama çalışmalarında genç kıza ulaşılamadı

Söz konusu binada yapılan aramalarda Elif Kaya'ya ulaşılmadı. Binadaki arama kurtarma çalışmalarının sona erdiği ve başka hiç kimsenin bulunamadığı öğrenildi.

"Enkazdan çıkarıldı" iddiası

Komşularının iddiasına göre ise, Elif Kaya'nın enkazdan sağ bir şekilde çıkarıldığı öne sürülüyor. Ancak Kaya'nın nereye götürüldüğüne ve son durumuna dair henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Teyzesi 2. günden beri enkaz başında

Teyzesi depremin ikinci gününden beri enkaz başında beklediği belirtilen Elif Kaya'nın ilk gün çıkarıldığı öne sürüldü.

Annesi Zeliha Ekmekçibaşı'nın ise enkazdan dün çıkarıldığı öğrenildi.

Ailesi yardım bekliyor

Yakınlarının ulaşamadığı Elif Kaya'nın son durumu henüz bilinmiyor. Elif Kaya'yı her yerde arayan ve yardım bekleyen ailesi, görenlerin kendilerine ulaşmasını istiyor.

Kaynak: Haber7