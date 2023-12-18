Deprem uzmanı Şükrü Ersoy: Bu bölgedeki depremler bizim için kritik!

CNN TÜRK ekranlarında açıklamalarda bulunan deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy;

Bu geçenlerde olan depremlerden farklı bir yer. Çünkü Güney Marmara'da olan depremler Gemlik Körfezi'ndeydi. Oranın güney fayzonlarıyla ilgili olduğunu sadece o tarafı ilgilendirdiğini, bizim beklediğimiz depremle ilgili olmadığını söylemiştik.

'TSUNAMİ KONUSUNDA MARMARA KIYILARI TEHLİKELİDİR'

4.1 büyüklüğündeki bir deprem de tsunami olma ihtimali yok. Asıl büyük depremlerde bile 3 depremden birinde tsunami meydana gelebilir. Marmara Denizi'ndeki asıl tehlike depremle tetiklenebilecek deniz altındaki heyelanlardır. Bu heyelanlar tsunami yaratabilir. 4.1'den sonra hiç arzu etmeyiz ama büyük bir deprem olursa kıyılarda yaratabileceği tsunamiye karşı kıyılarda olmamak gerekiyor. Toplanma alanlarımız biliyorsunuz 1999'da kıyılardı. Bu alışkanlıklarımızdan vazgeçmemiz gerekiyor. Şimdi rahatlamak için bile kıyıya gitmeyelim. Bu bizim alışkanlığımız olsun. Ben aynı zamanda tsunami uzmanıyım. Bu alanda da çalışmalarımız var. Tüm Marmara'yı kazmış durumdayız, kenarlarını.. Eski tsunami izlerini bulmuşuz. Dolayısıyla birine inanılacaksa biz diyoruz ki burada bir tehlike var. Ben değil yani dünya çapında uzman arkadaşlarımız var, onlarla beraber çalıştık. Herkes inansın ki tsunami konusunda Marmara kıyıları tehlikelidir. İstanbul için 5 tane senaryo var. Marmara'nın neresinde nasıl bir deprem olursa nasıl bir tsunami oluşur. Bunların tüm senaryoları var İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde.

zonunda, yani asıl Kuzey'deki bir fay üzerindeki depreme benziyor. Bundan sonra artçılarını da izleyeceğiz tabi ama bu bölgedeki depremler bizim için kritik.

Çünkü kırılmaya, deprem oluşturmaya aday yer İzmit çıkışıyla, Tekirdağ, Çukurlu'nun arasındaki fay boyunca 7'den büyük bir deprem bekliyoruz, biliyorsunuz. Bu uçlarda deprem olunca tedirgin oluyoruz biliyorsunuz. Bu depremde onlardan biri gibi.

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'KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNİN ACİLEN UYGULANMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLÜYORUZ'

Bu tür depremler bir şeyin tetikleyicisi olmayabilir. Biz bunu o bölgenin canlığı olarak nitelendirebiliriz. Bundan sonra gelecek büyük bir depremi öngörmemiz gibi bir şey söz konusu değil. Büyük bir deprem olursa ancak biz daha büyük bir depremin habercisi olduğunu söyleyebiliriz fakat bize mesajı bu bölgenin, potansiyel bir tehlikesi var. Bu depremler acaba öncü depremler olabilir mi? diye kaygımız olur. Tabi 4'ü geçen her depremden sonra Marmara'daki yapı stoğundan insanlarımız hissediyor, sarsıntı küçükte olsa. Hep söylediğimiz gibi bunu bu an değerlendirmek yerine, sağlam evlerde oturmak için bu kentsel dönüşüm projesinin acilen uygulanması gerektiğini söylüyoruz.

'4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEDİĞİMİZ ZAMAN 27 BİN TANE DEPREM OLMASI GEREKİR Kİ, 7 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ BİR DEPREMİN ENERJİSİNİ ALSIN'

Bu sadece o bölgenin canlı olduğunun bir göstergesi. Bakın bu rahatlama olayını bir daha söyleyelim; 7 büyüklüğündeki bir depremin enerjisini alması için 32 tane 6 büyüklüğünde deprem, 900 tane 5 büyüklüğünde deprem olması gerekir ki, 7 büyüklüğündeki bir depremin enerjisini alsın. Yani 4 büyüklüğünde dediğimiz zaman 27 bin tane deprem olması gerekir ki, 7 büyüklüğündeki bir depremin enerjisini alsın. Matematikten yola çıkarak 4.1 büyüklüğündeki bir depremin Marmara'da beklediğimiz büyük depremin ne kadar enerjisini almış olabilir. Devede pire sayılır. Hazır olmamız gerekiyor. Bunu söylerken benim içinde tehlike var sizin içinde tehlike var. Bunu 1999'dan beri ve öncesinden beri sürekli söylüyoruz zaten. Çok şey yapıldı, bunu görüyoruz ama ikinci bir sual olarak bu yapılanlar yeterli mi? Bizi büyük İstanbul depreminden koruyacak zararlarımızı aza indirecek çalışmalar yapıldı mı? Buna herkes evet diyorsa diyeceğim bir şey yok. Ama herkes biliyor ki sokaklarda tehlike var. Bina stoğumuzda tehlike var. Sizin dünyanın en iyi müdahale ekiplerine sahip olsanız bile bunların bir kaos yaratacağını hepimiz biliyoruz. Zaten kaygımız, tedirginliğimiz bunlardan kaynaklanıyor. Yoksa yer bilimciler çıkmış milleti korkutmak için bir şey yapıyor olamaz. Ekomonik girdisi çok yüksek olan, yapı stoğu çok yüksek olan bir yer. Buraya her şeyi bırakıp derhal müdahale etmemiz gerekiyor. Bunu ne zaman anlayacağız.

'BU DEPREMİN SÜRESİ 5-10 SANİYEYİ GEÇMEZ'

Bu depremin süresi 5-10 saniyeyi geçmez. Çünkü çok küçük bir deprem. Sadece hissedilebilir bir deprem. Herhangi bir yaralanma ya yapısal zarar vermesi mümkün değil fakat bu depremler 4.5'i geçtiği zaman deprem bölgelerinde zararlı. Çünkü ağır hasarlı binalar, henüz enkazları kaldırılmadığı için o bölgelerde tehlikeli. O bölgelerde 4'ü geçen her depremden sonra binaların yanından bile geçmemeleri gerekiyor.