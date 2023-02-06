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Aktüel Deprem sonrası Malatya Valiliği'nden uyarı: Şebeke suyunu içmeyin
Aktüel

Deprem sonrası Malatya Valiliği'nden uyarı: Şebeke suyunu içmeyin

Malatya Valiliği, 7,4 şiddetindeki deprem sonrası "şebeke suyunun içilmemesi" uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-02-06 11:57:00 -
Deprem sonrası Malatya Valiliği'nden uyarı: Şebeke suyunu içmeyin

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Malatya Valiliği, şebeke suyunun içilmemesini istedi.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Malatya merkezinde Pınarbaşı Kaptaş'tan içme suyu alan vatandaşların ikinci bir açıklamaya kadar şebeke suyunu içmemesi gerektiği belirtildi.

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