Deprem mi oldu? En son deprem nerede oldu? Deprem büyüklüğü ne kadar?
Deprem mi oldu? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türkiye'nin deprem kuşağında yer alması nedeniyle neredeyle farklı il ve ilçelerde irili ufaklı depremler meydana gelmete. Özellikle İzmir, Malatya, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından vatandaşlar son depremler nerede oldu, deprem büyüklüğü ne kadar? Depremde yıkılan bina var mı? sorularını sormakta. Hem AFAD hem de Kandilli Rasathanesi yaşanan son depremler listesini yayınlamakta. İşte en son depremler...
8 Mayıs 2022 Pazar günü saat 11.24’te meydana geldiği açıklanan deprem sonrası vatandaşlar arama motorlarında, "Deprem mi oldu?", "Deprem nerede oldu?" gibi soruları aratmaya başladı. AFAD'dan gelen son dakika haberine göre, Ege Denizi, Çeşme, Marmaris Gediz, Ula, Düzce, Muğla Menteşe’de deprem olduğu açıklandı.
Son depremler listesi
08.05.2022 11:24:30 AFAD 38.4480 25.5146 7.18 ML 2.1 - - - - Ege Denizi, 65.12 km. Çesme (Izmir)
08.05.2022 09:55:19 AFAD 36.4216 27.8968 6.78 ML 1.5 - - - - Ege Denizi, 16.37 km. Marmaris (Mugla)
08.05.2022 08:22:01 AFAD 39.0525 29.6205 15.15 ML 1.3 Türkiye Kütahya Gediz
08.05.2022 08:12:51 AFAD 37.0265 28.3745 7.00 ML 1.1 Türkiye Mugla Ula
08.05.2022 08:11:09 AFAD 40.7613 30.9791 7.00 ML 1.2 Türkiye Düzce Gölyaka
08.05.2022 07:50:35 AFAD 37.1058 28.3445 6.82 ML 1.3 Türkiye Mugla Mentese
08.05.2022 07:19:34 AFAD 37.0536 28.3266 7.01 ML 1.3 Türkiye Mugla Ula
08.05.2022 07:12:27 AFAD 36.9286 27.8173 7.00 ML 1.4 Türkiye - - - Gokova Korfezi, 7.56 km. Milas (Mugla)
08.05.2022 06:53:07 AFAD 37.6770 29.7696 17.46 ML 1.6 Türkiye Burdur Yesilova
08.05.2022 06:45:43 AFAD 35.9525 29.3908 32.03 ML 1.8 - - - - Akdeniz, 23.64 km. Kas (Antalya)
AFAD son depremler listesi