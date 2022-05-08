Deprem mi oldu? En son deprem nerede oldu? Deprem büyüklüğü ne kadar?

Deprem mi oldu? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türkiye'nin deprem kuşağında yer alması nedeniyle neredeyle farklı il ve ilçelerde irili ufaklı depremler meydana gelmete. Özellikle İzmir, Malatya, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından vatandaşlar son depremler nerede oldu, deprem büyüklüğü ne kadar? Depremde yıkılan bina var mı? sorularını sormakta. Hem AFAD hem de Kandilli Rasathanesi yaşanan son depremler listesini yayınlamakta. İşte en son depremler...