Deprem çocukları için flaş çağrı

Üsküdar Üniversitesi tarafından düzenlenen “Afet Günlerinde Durum Değerlendirmesi, Sağlık ve Güvenlik Tedbirleri” başlıklı panelde Kahramanmaraş depremini değerlendiren farklı disiplinlerdeki uzmanlar, olası deprem ve afetlerde alınması gereken önlemlere dikkat çekti.

Akut dönemde çocukların güvende olma ve güvenliklerinin sağlanmasının çok önemli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Nurper Ülküer, özellikle deprem bölgesinden kayıp çocuk iddialarına işaret ederek “Çocukların bu dönemde aileleri veya yakınları ile kalması ve buluşması sağlanmalıdır. Çocukların kayıtlarının tutulması çok önemlidir. Depremde tahmini 5,5 milyon çocuk etkilendi. Hiçbir çocuğun kaybolmamasının sağlanması gereklidir.” dedi.

“Kahramanmaraş depreminde tahmini 5,5 milyon çocuk etkilendi”

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nurper Ülküer, “Kriz Anlarında Çocuklar ve Alınması Gereken Öncelikle ve Orta Düzey Önlemler” başlıklı konuşmasında 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen şiddetli iki büyük depremde 10 ilde 14 milyon kişinin etkilendiğini söyledi. 30 bini aşan can kaybı, 80 bini aşkın yaralının bulunduğu felakette 8 yaş altında 2,5 milyon çocuğun, 8-yaş 17 arasında ise tahmini 3 milyon çocuğun etkilendiğini kaydeden Prof. Dr. Nurper Ülküer, afetlerde akut dönem olarak adlandırılan 15 ile 25 gün arasındaki günlerde hayatta kalma kurtarılma, sağlıklı kalma, beslenme ve barınma ihtiyacının karşılanması gerektiğini söyledi.

“Depremi yaşayanlarla doğru empati kurulmalı”

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nevzat Tarhan panelin açılış konuşmasında, tarihte dünyadaki doğal afetler içerisinde deprem afetlerinin en büyüklerinden birini yaşadığımızı belirterek “Fay uzunluğu 500 kilometre, etkilediği alan ve yıkıcı etkisi çok yüksek bir kırılma yaşadık. Bu bir doğal afetten de ziyade felaket boyutunda. Böyle bir durumda insan sağlığı ile uğraşanlar, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki uzmanlar ve yer bilimcilerin çıkarması gereken önemli dersler var. Psikoloji alanındaki uzmanlar olarak çıkarılması gereken bu dersleri ‘Geliştiren Travma’ olarak adlandırıyoruz. Büyük bir acı yaşandı. Geçtiğimiz 10 günde deprem bölgelerinde yaşanan acılar bizler de ikincil bir travma oluşturdu. Depremi yaşayan insanların sınavı böyle durumlarda isyan etmeden ama dayanıklılık geliştirerek doğru davranarak bu dönemi aşmalarıdır. Biz direkt olarak dezavantajlı değiliz ama bize de onlara yardım edebilmek, onların ihtiyaçlarını karşılamak, bu olayda doğru bir empati ile yaklaşarak toplumun ve insanların yararına nasıl değerlendirebiliriz diye düşünmek düşüyor. Eğer bunu yapabilirsek Türkiye bu durumdan kazançlı çıkacaktır.” diye konuştu.

“İnsanlığın en büyük gücü şefkat ve iyiliktir”

Deprem bölgelerine giden tırların yolları kapattığını hatırlatan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Sadece Türkiye’den değil, neredeyse bütün dünyadan deprem bölgelerine yardım ulaştırıldı. Yakutistan’dan Meksika’ya, Orta Asya ülkelerinden İsrail’e kadar her yerden büyük bir destek ve anlayış var. Sergilenen iyilik ve yardım davranışı çok ön plana çıktı. Politik psikoloji anlamında ele alındığı zaman hep hükmetmek, güçlü ve varlıklı olmak üzerinde durulur. Şefkatin ve iyiliğin aslında fiziksel güçten daha büyük olduğu ve insanlığın sahip olduğu en büyük gücü olduğunu görüyoruz. İnsanlığın iyiye gidişi açısından şefkat ve iyilik duygularını güçlendirecek şekilde adımlar atılacağını ve sonuç olarak da dünyanın daha yaşanabilir bir yer olmasını umuyoruz” diye konuştu.

“İller birbiriyle eşleştirilmeli”

Şehirlerin birbirleri ile eşleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, sözlerini şöyle tamamladı: “Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta AFAD gönüllüleri de enkaz altında kaldı. Kahramanmaraş ve Manisa, Adıyaman ve Uşak, Hatay da İzmir ya da Aydın ile birbirlerinin badisi olacak şekilde eşleştirilseler bir bölgede deprem olduğunda diğer bölgedeki insanlar hemen oraya yetişirler. Türkiye’nin her yerine 12 saat içerisinde yetişiliyor. Mesela Ordu Belediyesi hemen aynı gün Adıyaman’a sıcak yemek götürmüş. Demek ki yetişilebiliyor. İzmir’de olduğunda çevre iller hemen yardıma yetişti. Ancak bizim afetle mücadele sistemimiz bu kadar büyük bir depreme hazır değilmiş. Ortaya çıkan sonuçlar onu gösteriyor. Daha küçüklere hazırız ama büyüklere hazır değilmişiz diye özeleştiri yapmamız gerekiyor. Artık 10 gün geçti, şok döneminde bunları konuşmuyorduk ama konuşmaya başlayabiliriz artık. ‘Afet Günlerinde Durum Değerlendirmesi, Sağlık ve Güvenlik Tedbirleri’ başlığıyla düzenlediğimiz konferansın da bu konuşmaların yeri olduğunu söyleyebiliriz. Bilimsel kanıta dayalı sorgulama yapılmasında fayda var.”