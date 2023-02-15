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Aktüel Deprem bölgesine 55 milyon TL'lik bağış kararı
Aktüel

Deprem bölgesine 55 milyon TL'lik bağış kararı

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), deprem bölgesine 55 milyon TL bağış yapılmasına karar verdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-15 17:59:00 -
Deprem bölgesine 55 milyon TL'lik bağış kararı

TSKB'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili yıkıcı bir şekilde etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlara destek olunmasına ve ilgili bölgelerde ortaya çıkan ihtiyaçların teminine yönelik olarak AFAD'a 55 milyon TL tutarında bağış yapılmasına ve söz konusu bağışın yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verildiği bildirildi.

 

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