Deprem Adıyaman’da paniğe neden oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde saat 20.48’te meydana gelen deprem Adıyaman’da da hissedildi.

Depremi hisseden vatandaşlar, evlerinden ve bulundukları yerlerden kendilerini cadde ve sokaklara attı. Korku ve paniğin bir arada yaşandığı depremde ilde herhangi bir yıkımın yaşanmadığı öğrenildi.

Depremle birlikte sokaklara inen vatandaşlar, “Oldukça korktuk, depremi baya hissettik burada. Umarız bir daha yaşanmaz.” diye konuştu.