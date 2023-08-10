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Gündem Deprem Adıyaman’da paniğe neden oldu
Gündem

Deprem Adıyaman’da paniğe neden oldu

Yeniakit Publisher
2023-08-10 22:45:00 -
Deprem Adıyaman’da paniğe neden oldu

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 5.3 büyüklüğünde meydana gelen deprem Adıyaman’da da korku ve paniğe neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde saat 20.48’te meydana gelen deprem Adıyaman’da da hissedildi.

Depremi hisseden vatandaşlar, evlerinden ve bulundukları yerlerden kendilerini cadde ve sokaklara attı. Korku ve paniğin bir arada yaşandığı depremde ilde herhangi bir yıkımın yaşanmadığı öğrenildi.

Depremle birlikte sokaklara inen vatandaşlar, “Oldukça korktuk, depremi baya hissettik burada. Umarız bir daha yaşanmaz.” diye konuştu.

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