  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Depoda bırakılan eşyalar çarşıyı yakıyordu

Bursa’da Ayakkabıcılar Çarşısı’nın en katındaki bir depoda bırakılan eşyalar tutuşunca, az daha çarşıyı yakıyordu.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 15:03:56 -
Depoda bırakılan eşyalar çarşıyı yakıyordu

Bursa’da Ayakkabıcılar Çarşısı’nın en katındaki bir depoda bırakılan eşyalar tutuşunca, az daha çarşıyı yakıyordu.


Edinilen bilgiye göre, Santral Garaj Mahallesi Gençosman üst geçidinin hemen yanındaki Ayakkabıcalar Çarşısı’nın en alt katında bulunan bir depoda bırakılan eşyalar henüz bilinmeyen bir sebeple tutuştu. Kısa sürede büyüyen alevler kısa sürede depoyu sardı. Dumanı fark eden çarşı esnafı itfaiye ve polisi arayarak haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına zamanında müdahale edip büyümesine fırsat vermedi.


Çevredeki vatandaşlar büyük bir facianın zamanında müdahale ile önüne geçildiğini belirttiler. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı