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Aktüel Denizli’ye bölge adliye mahkemesi kuruluyor!
Aktüel

Denizli’ye bölge adliye mahkemesi kuruluyor!

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, “Denizli, hakkı olan bir hizmete daha AK Parti ile kavuşuyor” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-05-18 23:37:00 -
Denizli’ye bölge adliye mahkemesi kuruluyor!

YENİ AKİT / ANKARA

Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı'nda konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ “Ağrı ilmiize Kars ilimize, Bingöl ilimize ve Kırklareli ilimize idare mahkemesi kuruyoruz, ayrıca 3 ilimize de bölge adliye mahkemeleri kuruyoruz” ifadelerini kullandı.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, “Denizli'nin uzun zamandan beri beklediği Bölge Adliye Mahkemesi müjdesini veren Adalet Bakanımız @bybekirbozdag ile görüşüp şükranlarımızı ilettik. Denizli, hakkı olan bir hizmete daha AK Parti ile kavuşuyor. Gayretimiz halkımızın adil karara makul sürede erişmesi. Hayırlı olsun” dedi.

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