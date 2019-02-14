0553 313 94 23

Denizlispor’da forma savaşı kızışıyor

Denizlispor, Spor Toto 1.

14 Şubat 2019 Perşembe 15:52
Denizlispor’da forma savaşı kızışıyor

Denizlispor, Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında oynayacağı Eskişehirspor maçı hazırlıklarını sürdürürken, sergilenen başarılı grafik takım içi rekabete de olumlu yansıdı. Yeşil-siyahlı futbolcular forma kapmak için adeta savaş verdiklerini ifade etti.


Denizlispor, Eskişehirspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Takımda alınan başarılı sonuçlar oyuncular arasında da rekabeti geliştirdi. Horoz’un başarılı santrforlarından Seddar Karaman takımdaki forma savaşını ve Eskişehirspor maçı hazırlıklarını değerlendirdi. Güzel bir gidişatları olduğunu vurgulayan Karaman, takımda ilk 11’de oynayan forvetlerden gördüğü olumlu şeyleri aldığını dile getirerek, “Eskişehirspor maçı hazırlıkları başladı. Çok güzel bir gidişat var. Uzun bir süredir yenilmiyoruz ve yenilmeyeceğiz. Bu seriyi sonuna kadar sürdürüp şampiyon olmak istiyoruz. İçeride oynadığımız maçlarda özellikle taraftarın büyük bir etkisi var 12. adam olarak görev yapıyorlar. İyi hazırlanıyoruz, analizlerimizde de inşallah bunları görüp Eskişehirspor üzerinde çalışacağız ve oradan 3 puan ile döneceğiz. Forma savaşını sonuna kadar sürdüreceğim. Önümde dediğiniz gibi tecrübeli adamlar var. Mehmet Akyüz olsun Kehendi olsun iyi forvetler. Onlardan gördüğüm olumlu şeyleri alıp kendi olumsuzluklarımı olumluya çevireceğim. 3-5 dakikada oynasam elimden geleni sonuna kadar yapacağım. Denizlispor’un şampiyonluğuna katkı sağlamaya çalışacağım” dedi.



Gökhan Süzen: “Maç kazanmayı alışkanlık haline getirdik”


Takımın savunma oyuncularından Gökhan Süzen de şampiyonlukta ilk 11’le birlikte 18. oyuncunun da başarıya her zaman katkısının olduğunu kaydetti. Kendileri için her maçın final maçı gibi olduğunu aktaran Süzen şunları söyledi:


“Har maç ayrı bir önem taşıyor, her takımın ayrı hedefleri var ve her hafta hedefi olan bir takım ile oynuyorsunuz. Bizim de hedefimiz ligin en büyük hedefi olan şampiyonluk. Şu an güzel bir avantajımız var, Eskişehirspor’un yakaladığı bir hava var ama bizim yakalamış olduğumuz çok çok daha güzel bir hava var. Maç kazanmayı alışkanlık haline getirdik, özgüvenimiz çok fazla. Oynayan ve oynamayan bütün oyuncularımızın katkısı çok fazla. Şampiyonluğa giden yolda 18. adam olmak da çok önemli bir şey. Ben bunu geçmiş yıllardan da tecrübe ederek söylüyorum tabii ki. Takım zaten iyi gidiyordu, bizim bu takıma kenardan gelip kulübeden destek vermemiz gerekiyordu. Bu haftaya kadar iyi destek verdiğimizi düşünüyorum. Bu hafta görev geldiği taktirde görevi devralacağım ve devam ettirmeye çalışacağım.”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 15:52
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suriyeli 2 aylık Mira, yatağında ölü bulundu
    1. Suriyeli 2 aylık Mira, yatağında ölü..
    2. Kayseri’deki fuhuş operasyonu
    3. Gaziantep’te 3 kilogram uyuşturucu ele..
    4. Pervin Ersoy Kadıneli’ni ziyaret etti
    5. Salihli’de 16 çift, nikah için 14..
    6. Bir gecede 3 dükkan soydu kameraya..
    7. Irak'ta bombalı saldırı: 8 ölü
    8. ALKÜ’de Girişimciler ödüllerini aldı
    9. Mahkeme kararını verdi! HDP'li vekile..
    10. Kartal’da 21 kişinin hayatını..
    11. Yangında dumandan etkilenen 2 Suriyeli..
    12. TBMM Genel Kurulu
    13. Bankacılık sektörünün kredi hacmi..
    14. Ruhani: “Suriye ile Türkiye arasındaki..
    15. Soğuk hava balıkçılara yaradı
    16. İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy:..
    17. 14 Şubat Fotoğraf Sergisi’nde eşiyle..
    18. Cinsel istismar sanığı TIR şoförü:..
    19. Kartal'da Yeşilyurt Apartmanı'nın..
    20. Öğrenciler kuşları "ev"lendirdi
    21. KKTC Başbakanı Erhürman Ankara'da
    22. Bingöl’de "Deprem Master Planı”..
    23. Mardin’deki silahlı kavgada bir..
    24. Ordu’nun ihtiyaç duyduğu proje hayata..
    25. Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu..
    26. Dev şirket üretimi durduruyor!
    27. Başkan Çerçioğlu, Nazilli’de seçim..
    28. Eksi 20 derecede kan bağışı kampanyası
    29. İstanbul polisi 1 yılda 48 milyon..
    30. FETÖ firarisi Karabük'te enselendi
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti cevabı!
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti cevabı!
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı