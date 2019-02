Denizlispor’da forma savaşı kızışıyor

Denizlispor, Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında oynayacağı Eskişehirspor maçı hazırlıklarını sürdürürken, sergilenen başarılı grafik takım içi rekabete de olumlu yansıdı. Yeşil-siyahlı futbolcular forma kapmak için adeta savaş verdiklerini ifade etti.

Denizlispor, Eskişehirspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Takımda alınan başarılı sonuçlar oyuncular arasında da rekabeti geliştirdi. Horoz’un başarılı santrforlarından Seddar Karaman takımdaki forma savaşını ve Eskişehirspor maçı hazırlıklarını değerlendirdi. Güzel bir gidişatları olduğunu vurgulayan Karaman, takımda ilk 11’de oynayan forvetlerden gördüğü olumlu şeyleri aldığını dile getirerek, “Eskişehirspor maçı hazırlıkları başladı. Çok güzel bir gidişat var. Uzun bir süredir yenilmiyoruz ve yenilmeyeceğiz. Bu seriyi sonuna kadar sürdürüp şampiyon olmak istiyoruz. İçeride oynadığımız maçlarda özellikle taraftarın büyük bir etkisi var 12. adam olarak görev yapıyorlar. İyi hazırlanıyoruz, analizlerimizde de inşallah bunları görüp Eskişehirspor üzerinde çalışacağız ve oradan 3 puan ile döneceğiz. Forma savaşını sonuna kadar sürdüreceğim. Önümde dediğiniz gibi tecrübeli adamlar var. Mehmet Akyüz olsun Kehendi olsun iyi forvetler. Onlardan gördüğüm olumlu şeyleri alıp kendi olumsuzluklarımı olumluya çevireceğim. 3-5 dakikada oynasam elimden geleni sonuna kadar yapacağım. Denizlispor’un şampiyonluğuna katkı sağlamaya çalışacağım” dedi.

Gökhan Süzen: “Maç kazanmayı alışkanlık haline getirdik”

Takımın savunma oyuncularından Gökhan Süzen de şampiyonlukta ilk 11’le birlikte 18. oyuncunun da başarıya her zaman katkısının olduğunu kaydetti. Kendileri için her maçın final maçı gibi olduğunu aktaran Süzen şunları söyledi:

“Har maç ayrı bir önem taşıyor, her takımın ayrı hedefleri var ve her hafta hedefi olan bir takım ile oynuyorsunuz. Bizim de hedefimiz ligin en büyük hedefi olan şampiyonluk. Şu an güzel bir avantajımız var, Eskişehirspor’un yakaladığı bir hava var ama bizim yakalamış olduğumuz çok çok daha güzel bir hava var. Maç kazanmayı alışkanlık haline getirdik, özgüvenimiz çok fazla. Oynayan ve oynamayan bütün oyuncularımızın katkısı çok fazla. Şampiyonluğa giden yolda 18. adam olmak da çok önemli bir şey. Ben bunu geçmiş yıllardan da tecrübe ederek söylüyorum tabii ki. Takım zaten iyi gidiyordu, bizim bu takıma kenardan gelip kulübeden destek vermemiz gerekiyordu. Bu haftaya kadar iyi destek verdiğimizi düşünüyorum. Bu hafta görev geldiği taktirde görevi devralacağım ve devam ettirmeye çalışacağım.”