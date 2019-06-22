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Denizlispor Rodallega’yı bitiriyor

Denizlispor, Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega’nın transferi için sona yaklaştı.

22 Haziran 2019 Cumartesi 09:29
Denizlispor Rodallega’yı bitiriyor

Denizlispor, Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega’nın transferi için sona yaklaştı. Oyuncu ile genel anlamda anlaşan yeşil-siyahlı ekibin, ufak pürüzleri de halledip önümüzdeki günlerde transferi açıklaması bekleniyor.


Süper Lig’in yeni ekibi Denizlispor, dış transferde Cristian Sapunaru, Tiago Lopes ve Tolgahan Acar’ın ardından Hugo Rodallega’ya da imza attırmak için son hazırlıklarını yapıyor. Trabzonspor’un eski oyuncusu ile daha önce Denizli’de görüşen yönetimin, oyuncu ile genel anlamda anlaştığı öğrenildi. Oyuncu ile yapılacak sözleşmedeki ufak pürüzleri halledecek olan yönetimin önümüzdeki günlerde transferi açıklayıp 33 yaşındaki oyuncuya imza attırması bekleniyor. Rodallega’ya yıllık 1.1 milyon Euro’dan 2 yıllığına anlaşıldığı iddia ediliyor.


33 yaşındaki futbolcu, kariyerinde 422 maça çıktı. Bu müsabakalarda 135 gol, 43 asist kaydeden başarılı oyuncu, geride kalan sezonda Trabzonspor’da ise 16 gol, 3 asistle oynadı. Rodallega, CBJ Cali, Quindio, Deportivo Cali, Monterrey, Atlas, Necaxa, Wigan, Fulham, Akhisarspor ve Trabzonspor’da forma giydi.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 09:29
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