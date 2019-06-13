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Denizlispor Kulüp Başkanı Ali Çetin, iş makinesinin başına geçip tadilatı başlattı

Uzun bir aradan sonra Süper Lig’e yükselen Denizlispor’da, bugün başlanılan stat tadilatında ilk kazmayı Kulüp Başkanı Ali Çetin vurdu.

13 Haziran 2019 Perşembe 12:32
Denizlispor Kulüp Başkanı Ali Çetin, iş makinesinin başına geçip tadilatı başlattı

Uzun bir aradan sonra Süper Lig’e yükselen Denizlispor’da, bugün başlanılan stat tadilatında ilk kazmayı Kulüp Başkanı Ali Çetin vurdu. İş makinasının başına geçen Başkan Çetin, tadilat kapsamında duvarları yıkarak hafriyatı kamyonlara kendi yükledi. Tadilatın yaklaşık 2 ayda tamamlanması ve 15 milyon TL’ye mal olması bekleniyor.


Denizlispor, Atatürk Stadyumunda kurban kesimi yaparak tadilat başlattı. Tadilat kapsamında stadın koltuk kapasitesi yaklaşık 3 bin 200 kişi arttırılacak, tribünlerin üstü kapatılacak, localar yapılacak ve çim zemin yenilecek. Tadilat kapsamında iş makinasının başına geçen Başkan Çetin, kulüp başkanlığındaki deneyimini iş makinası operatörlüğünde de gösterdi. Başkan Çetin usta bir operatör gibi iş makinası ile tribünler önündeki duvarları yıkıp çıkan hafriyatı ise kendisi kamyonlara yükledi.


İş makinesinden indikten sonra kameraların karşısına geçen ve çalışmalarla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Çetin, çalışmaların Denizli’ye hayırlı olmasını diledi. Süper Lig’e çıkmadan önce tadilat konusunda söz verdiklerini hatırlatan Başkan Çetin, tadilat çalışmasının belirledikleri zaman aralığında bitirilmesi için gece gündüz çalıştıklarını ifade etti. Başkan Çetin, "Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan bütün gerekli araçları buraya yığdı tadilat için. Yapılamaz denileni yapmaya çalışacağız ve kısa sürede de bunu başaracağımıza inanıyorum" dedi.



"Paramız yok, biliyorsunuz paramızı transferlere harcıyoruz"


Tadilatın toplamda 15 milyon TL’ye mal olacağını ancak kendilerinin toplayacakları malzeme bağışı ile bu rakamı 5 milyon TL’ye düşüreceklerini kaydeden Başkan Çetin şunları söyledi:


"Hedefimiz 2 ay. Tribünlerin üst kapamaları da buna dahil. Stat da çalışmaların yetişmeme gibi bir ihtimali yok, zeminde buna dahil. Her halde 45 gün gibi bir sürede tamamlarız. Bizim asıl işimiz çatı ve genel tadilat. Onda da bir sıkıntı olmayacak zaten çünkü 15 günde bir maç oynuyoruz. Hedeflediğimiz süre içerisinde bitirmeyi düşünüyoruz. Burada yapılan her şey imece usulü. Herkes taşın altına elini koyuyor, dökülecek betonda da yardım isteyeceğiz. Paramız yok, biliyorsunuz paramızı transferlere harcıyoruz. Stadımızın koltuklarını da değiştiriyoruz. Stadı tuvaletler dahil taraftarlarımızın istediği hale getirmek için uğraşıyoruz. Normalde bu yatırımların hepsinin 15 milyon olması bekleniyor ama bizim bitireceğimiz rakam 5 milyon TL."

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 12:32
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