Denizli'de vücuduna demir çubuk saplanan kedi sağlığına kavuştu

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Kale ilçesinde vücuduna demir çubuk saplanan sokak kedisi operasyonla sağlığına kavuşturuldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, itfaiye ekiplerince vücuduna saplanan bahçe kapısı demiri kesilerek 10 Aralık'ta Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezine getirilen kedi ameliyata alındı.

Başarılı geçen ameliyat sonunda, kedi sağlığına kavuştu. Operasyonu yapan veterinerler hayatta kalmayı başaran kediye "Mucize" ismini verdi.

Veteriner Hekim Elvan Alkaya, kedinin merkeze getirildiğinde durumunun ağır olduğunu belirterek, "Demir çubuk arka bacaktan girip karın boşluğundan çıkmış. Arkadaşlarımız burada çok zorlu ve başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Kedimizin sağlık durumu çok iyi. Kısa sürede kendini toparladı. Biz de bu mucizevi kurtuluşa tanıklık ettiğimiz için kedimizin adını Mucize koyduk. Birkaç gün daha misafirimiz olduktan sonra tekrar eski yaşam alanına bırakılacak." dedi.