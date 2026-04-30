Denizli'de vahşet: Arkadaşı tarafından darp edilen gurbetçi toprağa verildi

Olay, 26 Nisan Pazar günü gece saatlerinde Kocapınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gurbetçi Erol Baysal ile arkadaşı Hüseyin D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavganın büyümesi üzerine Hüseyin D., demir çubukla Baysal’a saldırdı. Talihsiz adam kanlar içinde yere yığılırken, öfkesi dinmeyen zanlı, maktulün traktörüne de çekiçle zarar vererek olay yerinden ayrıldı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Çevredeki komşuların traktöre verilen zarar sırasındaki gürültüyü fark ederek ihbar etmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ağır yaralı olarak Serinhisar Devlet Hastanesine kaldırılan Erol Baysal, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Jandarmanın titiz çalışması sonucu yakalanan Hüseyin D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sabıkası kabarık çıktı

Zanlı Hüseyin D. hakkında yapılan incelemede, şahsın çok sayıda suçtan sabıkasının bulunduğu ve yakın zamanda denetimli serbestlik hükümlerinden faydalanarak tahliye edildiği ortaya çıktı. Cinayet sonrası kanlı kıyafetleriyle evine giden zanlının, tekrar olay yerine dönmeye çalışırken yolda yakalandığı öğrenildi.

Gözyaşlarıyla uğurlandı

Hayatını kaybeden Erol Baysal’ın cenazesi, yurt dışındaki ailesinin gelmesinin ardından Kocapınar Mahalle Camisinde kılınan namazı müteakip mahalle mezarlığına defnedildi. Cenaze töreninde Baysal'ın yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.