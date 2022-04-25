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Aktüel Denizli'de uyuşturucu operasyonu!
Aktüel

Denizli'de uyuşturucu operasyonu!

Denizli'de yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlı tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-25 19:50:00 -
Denizli'de uyuşturucu operasyonu!

Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlı tutuklandı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Şube ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 165 gram metamfetamin ve satışa hazır halde paketlenmiş esrar, eroin, bonzai ile sentetik haplar ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 18 zanlı, emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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