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Aktüel Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 14 zanlı tutuklandı
Aktüel

Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 14 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-21 16:55:08 -
Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 14 zanlı tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 29 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından kente uyuşturucu getirdikleri öne sürülen 4 şüpheliyi yakaladı.

Polis, zanlıların verdiği ifadeler doğrultusunda 25 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve 17 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 14'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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