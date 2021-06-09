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Denizli'de midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var
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Aktüel Denizli'de midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var
Aktüel

Denizli'de midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Denizli'nin Kale ilçesinde aşırı yağış nedeniyle kayganlaşan yolda bir midibüsün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-09 19:47:00 - 2021-06-09 19:51:16
Denizli'de midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Kaza, Kale ilçesi Muğla karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, lösemili öğrenciler için düzenlenen tatil etkinliği için Kocaeli, Ankara ve Elazığ illerinden Muğla'nın Bodrum ilçesine giden 22'si öğrenci, 3'ü öğretmen olmak üzere Ankara'dan yola çıktı.

Denizli'nin Kale ilçesi yakınlarında 06 L 2746 plakalı otobüs, yağmur nedeni ile kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yolun ortasındaki su tahliye kanalına düştü. Kazayı gören çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

22 kişi yaralandı

Bölgeye gelen ekipler, 22 kişinin yaralandığını belirledi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatanlar ayakta tedavi edilirken, durumu ağır olan öğrenciler Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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