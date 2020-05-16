Denizli'de kumar oynayan 40 kişiye para cezası

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yeni tip koronvirüs tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 40 kişiye, toplam 126 bin lira ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dört evde kumar oynandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Cumhuriyet savcısından alınan iznin ardından belirlenen adreslere yapılan baskında, 40 kişinin kumar oynadığı tespit edildi.

Kumar oynayanlara, 3 bin 150'şer liradan toplam 126 bin lira ceza kesildi. Kumar oynamakta kullanılan malzemelere el kondu ve evler mühürlendi.

Kumar oynanması için yer temin ettiği belirtilen H.G, H.Ö, S.K. ve B.K. gözaltına alındı.