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Aktüel

Denizli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 540 kişiye ceza

Yeniakit Publisher
2020-05-27 16:32:00 -
Denizli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 540 kişiye ceza

DENİZLİ (AA) - Denizli'de geçen hafta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen 540 kişiye toplam 510 bin 711 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.

Emniyet ekiplerinin 18-22 Mayıs arasındaki kontrollerinde, 65 ve üstü yaştaki 6 kişiye toplam 12 bin 534, 20 yaş altı 67 kişiye 119 bin 770, sosyal mesafe kuralına uymayan 62 kişiye 60 bin 277 lira ceza kesildi.

Denizli'de 23-26 Mayıs'taki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 405 kişiye de toplam 318 bin 130 lira ceza uygulandı.


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