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Aktüel Denizli'de feci kaza... Çok sayıda yaralı var
Aktüel

Denizli'de feci kaza... Çok sayıda yaralı var

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 13:43:00 -
Denizli'de feci kaza... Çok sayıda yaralı var

Kaza Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde saat 01.00 sıralarında Ankara Bulvarı'nda meydana geldi. Denizli yönünden Ankara istikametine giden Hüseyin Yılmaz idaresindeki "20 ABD 963" plakalı araç, Pamukkale kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüjdeki elektrik direğine ardından da karşı şeride geçerek Halil İbrahim Güleç idaresindeki 20 Y 6124 plakalı ticari araca çarptı.

Meydana gelen kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan ve araç içerisinde sıkışan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım yaklaşık 1 saat boyunca yan yoldan kontrollü olarak sağlandı. Araçların kaldırılması ve yoldaki temizlik çalışmasının ardından trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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