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Aktüel

Denizli'de çıkan ev yangınını söndürmeye çalışan kişi yaralandı

2020-04-29 13:18:11 -
Denizli'de çıkan ev yangınını söndürmeye çalışan kişi yaralandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir evde çıkan yangını söndürmeye çalışırken vücudunda yanıklar oluşan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi'ndeki üç katlı bir binanın ikinci katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Apartmanın üçüncü katında oturan Halis Esen, kızı ve torununun yaşadığı evde çıkan yangını söndürmek için müdahale etmeye çalışırken yaralandı.

Ellerinde ve kollarında yanıklar oluşan Esen, ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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