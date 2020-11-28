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Aktüel Denizli'de bir kişinin otomobilinde pompalı tüfekle öldürülmesi olayına ilişkin 2 kişi tutuklandı
Aktüel

Denizli'de bir kişinin otomobilinde pompalı tüfekle öldürülmesi olayına ilişkin 2 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-28 13:29:00 -
Denizli'de bir kişinin otomobilinde pompalı tüfekle öldürülmesi olayına ilişkin 2 kişi tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 20 yaşındaki Haruncan Girgin'in otomobilinde pompalı tüfekle vurularak öldürülmesi olayına ilişkin yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, 25 Kasım'da sabaha karşı meydana gelen olaya ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Şüphelileri tespit eden polis ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonla C.K, İ.Y, V.A, A.D. ve C.Ç'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Cinayetin faili olduğu belirtilen 22 yaşındaki C.K. ile ona yardım ettiği öne sürülen İ.Y, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 1'i kadın 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Katil zanlısı C.K'nin ifadesinde, Haruncan Girgin'in daha önce kendisini darbettiğini, bunun intikamını almak için iki ayrı araçla kendisini takip edip silahlı saldırıyı düzenlediklerini söylediği öğrenildi.

- Olay

Pamukkale ilçesi Mehmetçik Mahallesi'nde 25 Kasım'da park halindeki otomobilde pompalı tüfekle boynundan ve sırtından vurulmuş halde bulunan 20 yaşındaki Haruncan Girgin, 1 gün sonra Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

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