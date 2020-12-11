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Aktüel Denizli'de bıçaklı kavgada yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede öldü
Aktüel

Denizli'de bıçaklı kavgada yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede öldü

Yeniakit Publisher
2020-12-11 13:36:29 -
Denizli'de bıçaklı kavgada yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede öldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde önceki gün çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Deliktaş Mahallesi'nde 9 Aralık'ta iki kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada göğsünden bıçakla yaralanan mermer firmasında işçi olarak çalışan Ahmet Daştemir (28), ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Daştemir, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kavganın ardından kaçan Y.K. (32) dün gözaltına alındı.

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