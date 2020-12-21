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Aktüel Denizli'de aranan iki FETÖ hükümlüsü yakalandı
Aktüel

Denizli'de aranan iki FETÖ hükümlüsü yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-21 16:56:38 -
Denizli'de aranan iki FETÖ hükümlüsü yakalandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca örgüte yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Düzenlenen operasyonda "terör örgütü üyeliği"nden 6 yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler cezaevine konuldu.

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