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Aktüel

Denizli’de 3 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Denizli’de de 3 gün boyunca sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması kararı uygulanmaya başlandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 00:18:06 -
Denizli’de 3 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Denizli’de de 3 gün boyunca sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması kararı uygulanmaya başlandı. Kısıtlamanın başladığı ilk dakikalardan itibaren kent sokakları bomboş kaldı.



Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında alınan kısıtlama kararının ardından kentte vatandaşlar karara uyarak evlerine çekildi. Kent meydanı ve ana caddelerde sessizlik hakim oldu. Polis ekipleri kent merkezinde ve çeşitli noktalarda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kısıtlamanın uygulanması hususunda büyük özen gösterdi.

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