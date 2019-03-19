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Denizli Basket’de hedef sezonu 20 maçlık galibiyetle kapatmak

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Türkiye Basketbol 2.

19 Mart 2019 Salı 16:38
Denizli Basket’de hedef sezonu 20 maçlık galibiyetle kapatmak

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Türkiye Basketbol 2.Ligi’nin son haftasında TED Tenis Eskrim Dağcılık Spor Kulübü’ne konuk olacak. Liderliğini garantileyen Denizli Basket, 20’de 20 yaparak Play-Off’lara gitmek istiyor.


Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Türkiye Basketbol 2. Ligi’nin 21. haftasında evinde ağırladığı UPS Spor’u 77-41 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü. Denizli Basket, normal sezonun son haftasında İstanbul temsilcisi TED Tenis Eskrim Dağcılık Spor Kulübü ile deplasmanda karşılaşacak. Hazırlıklarını sürdüren Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, günü taktik ve teknik idmanı ile tamamladı. Liderliği garantileyen Denizli Basket’te hedefler 20’de 20 yapmak ve Play-Off’lara namağlup olarak gitmek. TED, Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket mücadelesi 22 Mart Cumartesi günü saat 15.00’da İstanbul Caferağa Spor Salonu’nda oynanacak.


Takımın Baş Antrenörü Şahin Ateşdağlı “Takım olarak harika bir sezon geçirdik. Önümüzde sadece bir maç kaldı. İstanbul’a yenilgi yüzü görmeyen bir takım olarak gidiyoruz. Hedefimiz normal sezonu 20’de 20 ile tamamlamak. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. En iyi şekilde hazırlanarak bu maça çıkacağız. Bu maçı da kazanıp Play-Off’lara namağlup gitmek istiyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 16:38
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