Denizli Atatürk Stadı'nda yenileme çalışmaları başladı





DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig'den Spor Toto Süper Lig'e yükselen Denizlispor'da stat yenileme çalışmaları başladı.

Çalışmaları yerinde takip eden kulüp başkanı Ali Çetin, Süper Lig'de mücadele edecekleri yeni sezon öncesi iyileştirmelere başlanan Denizli Atatürk Stadı'nda iş makinesi de kullandı.

Yenileme kapsamında 15 bin seyirci kapasiteli Denizli Atatürk Stadı'na 3 bin 500 ilave koltuk yapılması planlanıyor.





- Çetin: "Herkes taşın altına elini koyuyor"





Başkan Ali Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Süper Lig'e yükselmelerinin ardından stadı yenileme sözünü tuttuklarını ve çalışmalara başladıklarını söyledi.



Stadı yeni sezona yetiştirebilmek için gece gündüz çalışmaların süreceğini anlatan Çetin, "Yapılamaz denileni yapmaya çalışacağız. Hedefimiz 2 ay içerisinde çalışmaları bitirmek. Stadımızdaki açık tribünün üzeri kapatılacak. Zemini 2 metre aşağı indirip, stat kapasitesini 3 bin 500 kişi arttırarak 45 gün içinde işlemleri tamamlamak istiyoruz. Herkes taşın altına elini koyuyor. İmece usulüyle çalışmaları yapacağız. Normalde 15 milyon liraya mal olması bekleniyor ama biz bu işlemi 5 milyon lira gibi bir rakama bitireceğiz." diye konuştu.





- Yayıncı kuruluşla ilgili iddialar





Ali Çetin, Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'in yayıncı kuruluşu Digiturk'le (Bein Sports) ilgili iddialara değinerek, şöyle konuştu:

"Bein Sports ile ilgili ciddi bir sıkıntı var. Bein Sports, Türkiye'de yayıncılığı bırakmak istiyormuş. Bu kulüplere nasıl yansır bilmiyoruz. Biz her türlü olumsuzluğa karşı kendi planımızı yapıyoruz. Gerçekten kulüplerin işi zor. Geçen gün böyle bir konu konuşulduğunda, 'Bu kadar büyük bütçeyi kanallar kaldıramıyor.' dediler. Ben de o zaman, 'Maç maç satalım.' dedim. Biz bunu geçtiğimiz sezon forma reklamı anlamında yaptık ve çok ciddi gelir elde ettik. Eğer bir kanal bu bedeli kaldıramıyorsa, birden fazla kanal kaldırabilir. Bir hafta bir kanal maçı yayınlar, diğer hafta başka bir kanal yayınlar. Ya da bu işi Kulüpler Birliği Vakfına bıraksınlar. Kulüpler Birliği Vakfı da maçları hafta hafta satsın. Sonuçta son karar burada Türkiye Futbol Federasyonunun."

Öte yandan, transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-siyahlı ekibin, iç transferde kaleci Adam Stachowiak ile anlaşma sağladığı bildirildi.







