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'Denizlerin kırmızı etli balığı'na büyük rağbet

"Denizlerin kırmızı etli balığı" olarak bilinen palamut, ucuzluğu ve protein değeriyle hemen her sofrada beğeniyle tüketiliyor.

21 Ekim 2018 Pazar 13:46
'Denizlerin kırmızı etli balığı'na büyük rağbet

Ağırlığı 1 kilo 400 grama kadar ulaşan iri palamudu 15 liradan alan 4 kişilik bir aile rahatlıkla doyabiliyor. Uygun fiyatıyla palamut, ucuz protein olarak dikkati çekiyor.
Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği ve Çanakkale Merkez 1 No'lu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mehmet Özkurnaz, AA muhabirine, palamutta verimli bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Özkurnaz, sezona girildiğinde 35 liradan satılan palamudun tanesinin, bugünlerde 10-15 lira aralığında alıcı bulduğunu söyledi.

Bu rakamlarla dar gelirli 4 kişilik bir ailenin 15 liraya rahatlıkla kaliteli protein alabildiğini vurgulayan Özkurnaz, "Balıkçılıkta oldukça iyi bir dönem geçiriyoruz. Kırmızı ve beyaz etle kıyasladığımızda 4 kişilik bir aile palamut ile bir öğünü geçirebilir. Yani akşam balıkhaneden tek bir palamut alan ailemiz hem ekonomik bir yemek yiyecek hem de vücudun ihtiyacı olan tüm gereksinimi bu sayede alacaktır." dedi.

Çanakkale Balık Hali esnafı Tuncay Dinç, palamuttaki bolluğun herkesi sevindirdiğini ifade etti.

Kırmızı etin fiyatının yüksek olduğunu dile getiren Dinç, "Kırmızı ve beyaz et pahalı olduğu için ekonomik açıdan vatandaşlar bu süreçte daha çok palamudu tercih ediyor. Hem ucuz, hem güzel, hem lezzetli. Bu ucuzluk her zaman bulunmaz." diye konuştu.

Balıkçı Hasan Doğuş Tunç ise bu yıl palamut bolluğu sayesinde vatandaşın yüzünün güldüğünü kaydetti.

Uzun yıllardır balıkçılık yaptığını belirten Sedat Sarıoğlu, göç balığı palamudun çiftliklerde yetiştirilemediğini vurgulayarak, "Gönül rahatlığıyla alıp tüketebileceğimiz bir canlı. Katkı maddesi yok, yem yok. Tertemiz mis gibi balık." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 13:46
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