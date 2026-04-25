Denizden ceset çıktı!
Rize'nin Pazar ilçesi Kirazlık Mahallesi'ndeki sahilde yürüyen vatandaşlar, denizde cansız beden buldular.
İlçenin Kirazlık Mahallesi sahilinde denizde bir kişiyi hareketsiz görenler, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.
Olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Kayalık alana yakın bölgede sudan çıkarılan kişinin, hayatını kaybettiği belirlendi.
Erkek cesedi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Rize Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.