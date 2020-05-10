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Aktüel

Denizde kaybolan doktoru arama çalışmaları sürüyor

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yaşayan ve 3 gün önce evinden denize girmek üzere çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan doktor Orhan Bican’ı arama çalışmaları sürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 13:10:32 -
Denizde kaybolan doktoru arama çalışmaları sürüyor

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yaşayan ve 3 gün önce evinden denize girmek üzere çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan doktor Orhan Bican’ı arama çalışmaları sürüyor.


Kızılin sahilinde kıyafetleri bulunan 36 yaşındaki doktor Orhan Bican’ı aramak için Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Dalış Emniyet Güvenlik Arama ve Kurtarma Özel Timi (DEGAK) çalışma yürütüyor. Sahilde aralıksız çalışma yürüten 8 kişilik dalış ekibi, henüz Bican’ın izine rastlamadı.


Edinilen bilgilere göre anne ve babasıyla yaşayan doktor Orhan Bican, Perşembe günü saat 11.00 sıralarında denizde yüzmek istediğini belirterek evden ayrılmış ve o tarihten sonra kendisinden haber alınamamıştı. Orhan Bican’ın bir süre önce eşinden ve çalıştığı Gazipaşa Alanya Havalimanındaki işinden ayrıldığı öğrenildi.

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