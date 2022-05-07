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Aktüel Denizde dalgıç kıyafetli erkek cesedi bulundu
Aktüel

Denizde dalgıç kıyafetli erkek cesedi bulundu

İzmir'de denizde dalgıç kıyafetli erkek cesedi bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-05-07 22:32:00 -
Denizde dalgıç kıyafetli erkek cesedi bulundu

İzmir'in Aliağa ilçesinde denizde dalgıç kıyafetli erkek cesedinin bulunduğu bildirildi.

Pınarcık bölgesi Karadut mevkisinde denize giren bir vatandaş, denizde hareketsiz kişiyi görünce jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri, sudaki kişinin hayatını kaybettiğini saptadı.

Sahil Güvenlik dalış timlerince denizden çıkarılan cesedin, 62 yaşındaki M.A.E'ye ait olduğu tespit edildi.

Yapılan incelemenin ardından ceset, Aliağa Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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