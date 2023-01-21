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Aktüel Denizde 'altın' gibi keşif! Büyük olay emareleri görüldü: 10 yıl içerisinde her yeri istila edebilir ve oldukça pahalı
Aktüel

Denizde 'altın' gibi keşif! Büyük olay emareleri görüldü: 10 yıl içerisinde her yeri istila edebilir ve oldukça pahalı

Karadeniz'de üç yıl boyunca yapılan çalışmalarda ana yurdu Büyük Okyanus olan 'Pasifik istiridyesi' istilası tespit edildi. Bilim insanlarından önemli keşif: Araştırmacılar 10 yıl içerisinde her yeri istila edeceğini söyleyerek hastalık taşımadıkları takdirde istiridyelerin Karadeniz ekosistemine faydalı olacağını söyledi. Dünyada en çok üretilen istiridye olan bu türün oldukça pahalı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Aydın, istiridyelerin zararlı olup olmadığının tespitine yönelik 2 proje hazırladıklarını kaydetti.

Yeniakit Publisher
2023-01-21 18:48:00 - 2023-01-21 19:02:04
Denizde 'altın' gibi keşif! Büyük olay emareleri görüldü: 10 yıl içerisinde her yeri istila edebilir ve oldukça pahalı

Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Aydın ve ekibi, 3 yıl boyunca Ordu, Sinop, Samsun ve Giresun açıklarında su altında araştırmalar yaptı. Deniz altı çalışmalarında ana yurdu Büyük Okyanus olan 'Pasifik istiridyesi' istilası tespit edildi. Deniz ticareti yapılan gemilerle bölgeye geldiği saptanan istiridyelerle ilgili TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projesi hazırlandı. Projede, Karadeniz'de yürütülecek çalışmayla istiridyelerin yayılım alanları ve etkileri belirlenecek.

'10 YILDA BİRÇOK YERİ KAPLAYACAK'

Prof. Dr. Mehmet Aydın, istiridyenin, denizcilik faaliyetleri sonrası Karadeniz'e geldiğinin tahmin edildiğini belirterek, "Karadeniz'de son birkaç yıldır Pasifik istiridyesi girmiş bulunmakta ve bu şu anda Karadeniz'i istila etmeye başladı. Yapmış olduğumuz çalışmalarda bölgede deniz ticaretiyle denizcilik aktivitesiyle Pasifik istiridyelerinin yayıldığını düşünüyoruz.

Bu kapsamda değerlendirdiğimiz zaman daha çok liman bölgelerinde yaygın olduğunu tespit ettik. Onun haricinde doğal ortamlara da yayıldığı ve ciddi oranda üreme gösterdiği belirlenmiştir. Hem büyük istiridyeler hem de yavru istiridyelerin olması, bu bölgede çok hızlı bir şekilde üreme kapasitesi gösterdiğini ve bu bölgede ürediğini göstermektedir. Benim düşüncem yakın gelecekte belki 10 yıl içerisinde birçok yeri kaplayacağını ve istila edeceğini düşünüyorum" dedi.

'KARADENİZ EKOSİSTEMİNE FAYDALI OLACAK'

Prof. Dr. Aydın, istiridyelerle ilgili, "Normal şartlarda bizim bu kayalık kısımlarda Akdeniz midyesi yoğun olarak kaplıydı. Ancak deniz salyangozunun Karadeniz'i işgal etmesinden sonra kara midye yataklarını olduğu gibi çökertti. Bu taşlar, yapılar suyun altında kel pozisyona geldi.

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Kara midyelerin boşaltmış olduğu alanları istiridyelerin çok hızlı bir şekilde doldurduğunu tespit ettik. Hastalık taşıyıp taşımadığını bilmiyoruz. Eğer hastalık taşımıyorsa bu istiridyelerin Karadeniz ekosistemine faydalı olabileceğini düşünüyorum" diye konuştu.

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'EKONOMİK DEĞERİ VE ET ORANI ÇOK YÜKSEK'

Şekilsiz taş gibi yapıya sahip istiridyenin ekonomik değerinin yüksek olduğunu kaydeden Prof. Dr. Aydın, "Pasifik istiridyesi dünyada en çok üretilen istiridyedir. Çift kabukludur. İspanyollar, İtalyanlar, Fransızlar, Akdeniz'de de çok ciddi oradan kültürünü yapmaktalar.

Bu çok pahalı bir şekilde satılan, birçok restoranda, sokakta satılan ekonomik değeri ve et oranı çok yüksek bir istiridyedir. karar'ın aktardığı ahberde: Bir tanesinin bir avuç büyüklüğünden daha büyük oranlarda olabileceği, bir tanesinin içerisinde 40-50 gram et olabileceği kapasitede şekilsiz taş gibi yapıya sahip olan ve şu anda Karadeniz'i istila eden bir türümüzdür" dedi.

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Prof. Dr. Aydın, Pasifik istiridyelerinin zararlı olup olmadığının tespitine yönelik 2 proje hazırladıklarını kaydetti.

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