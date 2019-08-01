Deniz Türüç Fenerbahçe’ye transfer oldu mu? Deniz Türüç kimdir nereli ve kaç yaşında?

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri. İstikbal Mobilya Kayserispor kaptanı Deniz Türüç, Fenerbahçe ile anlaştı. Deniz Türüç, futbola Hollanda da Enchedese Boys takımında başladı. Daha sonra FC Twente ve De Graafschap kuluplerinde forma giyen Deniz Türüç kimdir nereli ve kaç yaşında?

Deniz Türüç kimdir?

29 Ocak 1993 tarihinde Hollanda'nın Enschede bölgesinde dünyaya geldi. Deniz Türüç, futbola Hollanda da Enchedese Boys takımında başladı. Daha sonra FC Twente ve De Graafschap kuluplerinde forma giydi. Go Ahead Eagles takımına transfer oldu ve 2012 yılında profesyonel oldu. 2015 yılında 500 Bin € bonservis bedeliyle, Go Ahead Eagles'tan İstikbal Mobilya Kayserispor'a transfer oldu. İlk sezonunda; Süper Lig 32 maç, Türkiye Kupası 8 maç, Avrupa Ligi Elemeleri 2 maç toplamda 42 maça çıktı. (6 gol 1 asist) performans sergiledi.