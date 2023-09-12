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Gündem Deniz kazası geçiren Ali Sabancı hakkında yeni gelişme!
Gündem

Deniz kazası geçiren Ali Sabancı hakkında yeni gelişme!

Yeniakit Publisher
2023-09-12 22:56:00 - 2023-09-12 23:10:29
Deniz kazası geçiren Ali Sabancı hakkında yeni gelişme!

Yunanistan'da geçirdiği deniz kazasında ağır yaralanan Ali Sabancı taburcu edildi.

Ali Sabancı, eşi Vuslat Doğan Sabancı'dan 9 gün sonra taburcu edildi.

24 Ağustos günü akşam saatlerinde meydana gelen deniz kazasının ardından kaldırıldığı hastanede entübe edilen ve bir dizi operasyon geçirdikten sonra uyutulan Ali Sabancı kazadan 5 gün sonra uyandırılmıştı.

Tedavisi eve sürecek

Ali Sabancı'nın hastanedeki tedavisi tamamlandı. Taburcu edilen Sabancı'nın tedavisinin evde süreceği öğrenildi.

Vuslat Doğan Sabancı da art arda geçirdiği operasyonların ardından 4 Eylül'de taburcu edilmişti.

Kaynak: Patronlar Dünyası
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