Deniz kazası geçiren Ali Sabancı hakkında yeni gelişme!
Yunanistan'da geçirdiği deniz kazasında ağır yaralanan Ali Sabancı taburcu edildi.
Ali Sabancı, eşi Vuslat Doğan Sabancı'dan 9 gün sonra taburcu edildi.
24 Ağustos günü akşam saatlerinde meydana gelen deniz kazasının ardından kaldırıldığı hastanede entübe edilen ve bir dizi operasyon geçirdikten sonra uyutulan Ali Sabancı kazadan 5 gün sonra uyandırılmıştı.
Tedavisi eve sürecek
Ali Sabancı'nın hastanedeki tedavisi tamamlandı. Taburcu edilen Sabancı'nın tedavisinin evde süreceği öğrenildi.
Vuslat Doğan Sabancı da art arda geçirdiği operasyonların ardından 4 Eylül'de taburcu edilmişti.
Kaynak: Patronlar Dünyası
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