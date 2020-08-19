Deniz kaplumbağalarının cankurtaranları

ANTALYA (AA) - BEKİR BEKTAŞ - Muğla'da bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER), yaralı deniz kaplumbağalarına cerrah titizliğiyle müdahale ediliyor.

Ortaca ilçesindeki Akdeniz'in en önemli caretta caretta yuvalama alanlarından biri olan İztuzu sahili yakınında yer alan DEKAMER, 12 yıldır Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yaralı bulunan deniz kaplumbağalarının tedavisini üstleniyor. Hastane ortamının sağlandığı merkezde kaplumbağalar, büyük bir özenle tedavi ediliyor.

- Hastane titizliğinde tedavi

DEKAMER Başkanı ve Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, AA muhabirine, ağa takılma, misinaya dolanma, olta yutma, sürat motoru çarpması, pervane kesmesi gibi denizdeki yaralanmalar nedeniyle Türkiye'nin her yerinden yaralı kaplumbağa geldiğini belirtti.

Merkezde 2 veterinerin görev yaptığını, bunların yanı sıra çalışan asistanların da su ürünleri mühendisi, biyolog olduklarını ve deniz kaplumbağalarını yakından tanıdıklarını anlatan Kasa, her türlü işlem için donanımlı olduklarını bildirdi.

Merkeze gelen yaralı kaplumbağaların önce teşhisinin yapıldığını anlatan Kasa, şunları söyledi:

"Yaralı gelen kaplumbağaların kan analizleri yapılıyor, röntgenleri çekiliyor, gerekiyorsa yoğun bakım ünitelerinde tedavi ediliyor ve sağlıklarına kavuştuktan sonra rehabilite edilerek doğal ortamlarına bırakılıyor. Hastanelerde insanların sabah akşam yemekleri geliyor, çarşafları değişiyorsa, burada da kaplumbağaların her gün suları değiştiriliyor, beslenmeleri sağlanıyor."

Merkezde pansuman, serum bağlama işlemlerinin de gerçekleştirildiğini aktaran Kasa, kaplumbağaların beslenmesinden, tedavi sürecinden, kilo takiplerinden sorumlu ekiplerin de bulunduğunu kaydetti.

Bir hastane gibi hizmet verdiklerini bildiren Kasa, tedavi süreci tamamlanan kaplumbağaların ziyarete açık olan alana alınarak, hem rehabilitasyon sürecinin başladığını hem de merkezi ziyaret edenlerin kaplumbağaların nasıl yaralandığının görmesinin sağlandığını belirtti.

- 12 yılda 207 kaplumbağa sağlığına kavuştu

Bazı kaplumbağaların yaralanma nedeniyle ampute edilmesinin dahi gerekebildiğini vurgulayan Kasa, deniz kaplumbağalarının her ne kadar tedavi sonrası 3 kolla yaşayabilen hayvanlar olsa da her birinin o kadar şanslı görülmediğini kaydetti.

Merkezde 12 yılda 417 kaplumbağa getirildiğini ve bunların 207'sinin sağlıklı bir şekilde denizle buluşturulduğunu aktaran Kasa, "160 civarında deniz kaplumbağası ise tedaviye rağmen kurtarılamadı. Biz her ne kadar elimizden geleni yapsak da merkeze yaralı olarak gelen canlıların yüzde 30 ila 35'i aldığı yaralar nedeniyle yaşamını sürdüremiyor." diye konuştu.

- Yeşil deniz kaplumbağasına "yeşil devin" ismi: Hulk

Prof. Dr. Kaska, yaralı deniz kaplumbağalarına zaman zaman ihbar sonucunda da ulaştıklarını ifade ederek, bu durumda ihbarcıya küçük bir hediye ile kaplumbağaya isim verme imkanı sunduklarını söyledi.

Başka bir kaplumbağaya verilmemiş olması kaydıyla ihbarcıların diledikleri ismi verebildiklerini aktaran Kasa, "Türkçe ya da yabancı isimler olabiliyor. Kimi zaman ilginç isimler de tercih ediliyor. Örneğin bunlardan biri 'Hulk'. Ama bunun dışında günlük hayattan alışık olduğumuz Osman, Mustafa gibi isimleri tercih edenler de oluyor." dedi.

Çizgi karakter "yeşil dev"in adının verildiği Hulk'un bir yeşil deniz kaplumbağası olduğunu ve 2 ay önce misina dolanmasına bağlı kolundaki yarayla merkeze getirildiğini bildiren Kaska, şöyle devam etti:

"Yeşil deniz kaplumbağası olan Hulk, aslında otçul bir birey. Denize balık tutmak için atılan her misina deniz kaplumbağalarının kollarına dolanabiliyor. Misinadan kurtulmak için kolunu çevirdikçe daha fazla dolanıyor ve o bölgede ciddi bir kesik oluşuyor. Hulk da bu şekilde yaralanmış bir deniz kaplumbağası. 2 aydır her gün pansumanı ve gerekli tedavisi yapıldı. Antibiyotikleri verildi."

Hulk'un yarasının tamamen kapandığını söyleyen Kasa, ileriki aylarda onu da doğal ortama bırakacaklarını sözlerine ekledi.



