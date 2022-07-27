Deniz Baysal kimdir, nereli? Deniz Baysal evli mi hangi dizilerde oynadı?

Deniz Baysal Yurtcu (d. 5 Nisan 1991, İzmir), Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur. İlköğrenimini Karşıyaka İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Teğmen Ali Rıza Akıncı Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. 10 yıl boyunca Karşıyaka Belediye Tiyatrosu'nda görev aldı. Hâlen Celal Bayar Üniversitesi'nde uluslararası ticaret okumaktadır.

İlk olarak, 2011 yılında FOX'ta yayımlanan Derin Sular, Bitmeyen Şarkı ve Babalar ve Evlatlar gibi bazı dizilerde roller aldı. Aşk Ekmek Hayaller adlı dizide canlandırdığı Karaca Yılmaz rolü ile tanınmaya başladı. 2014 yılının yaz ayında Star TV'de yayımlanmaya başlayan Kaçak Gelinler adlı dizide canlandırdığı Kainat Gencer karakteri ile geniş bir hayran kitlesi kazandı.

2015 yılında Show TV'de yayımlanan Beyaz Yalan adlı dizide birbirine sadece yüz olarak benzeyen, karakterleri ve yaşamları tamamen farklı Alara Korel ve Melek Yılmaz adlı iki genç kızı canlandırmıştır. 2017-2018 yılları arasında Yapımı Avşar Yapım olan Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde başrol karakteri olan Hazan Çamkıran'ı canlandırdı. Söz dizisinde başrol Savcı Derya Duman karakterini oynadı. Günümüzde ise, TRT 1'de yayımlanan Teşkilat dizisinde Zehra Balaban karakterini canlandırmaktadır.

Deniz Baysal evli mi eşi kimdir?

Deniz Baysal'ın eşi müzisyen eşi Barış Yurtçu'dur.