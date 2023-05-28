Deneyen herkes incecik oluyor: Öyle bir kolay, şok olacaksınız! Daha önce görmediğiniz yağ yakan dopdolu karışım

1 Gecede Kilo Verdiren Detoks Tarifi

Malzemeler

3 yemek kaşığı yoğurt

1 su bardağı su

6 dal maydanoz

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı toz nane

Tüm malzemeleri blenderdan geçirin ve yağ yakan karışımınız hazır. Hazırlaması bu kadar kolay olan karışımın malzemeleri de her evde bulunan, ekonomik ve kolay ulaşılabilen malzemeler. Kilo vermek için deli gibi para dökmenize ya da saatler harcamanıza gerek olmadığının ispatı sayılabilecek bu detoksu mutlaka denemenizi öneriyoruz. Sizi incecik yapacak olan karışımı her gece taze olarak hazırlamalı ve yatmadan yarım saat önce tüketmelisiniz.

Eğer süt ürünleri alerjiniz bulunmuyorsa ya da mide rahatsızlığınız yoksa denemenizi tavsiye ettiğimiz karışım sizi metabolizma hızınız ve kilo fazlalığınıza göre gecede 1 ya da 2 kilo hafifletecek. Bu arada unutmadan eklemen lazım. Gün içerisinde pasta, börek yedikten sonra bu detokstan fayda beklemek yanlış olur. Detoks yaptığınız sürece yediklerinize dikkat ederek, hareket etmeyi unutmayın. Denemeden önce uzmanınıza başvurunuz.

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