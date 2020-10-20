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Aktüel Denetim ekibine saldıran eczacı gözaltına alındı
Aktüel

Denetim ekibine saldıran eczacı gözaltına alındı

Aksaray'da, kent genelindeki eczanelerde Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim yapan İl Sağlık Müdürlüğü ekibi, Taşpazar Mahallesi'ndeki bir eczanede tedbirlere uyulup uyulmadığını denetlemek istedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 11:25:00 -
Denetim ekibine saldıran eczacı gözaltına alındı

Ekibin sorumlusu Can C. (37) ile eczane çalışanı Yılmaz K. (56) arasında tartışma çıktı. Yılmaz K, Can C'ye saldırarak darbetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralanan Can C, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken polis Yılmaz K'yi gözaltına alarak emniyete götürdü.

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