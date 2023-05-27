Demlikte kalan çayı sakın çöp diye atmayın! Aman dikkat: Ne yapılmalı anlatıyoruz... Bayat çayla bunu yapın, deneyin!

Mutfakta kullandığımız pek çok sebze ve meyvenin bir kısmını kullandıktan sonra gerisini çöpe atıyoruz. Ancak bugün sizlere çayın posasından bahsedeceğiz. Bunların çoğu aslında çöp değil, sadece doğru kullanılmıyor. Peki doğru kullanımı nasıl olmalıdır? İşte cevabı…

Saçınız mat mı?

Saçınızı şampuanladıktan sonra son su olarak bir çaydanlık ılık çayla durulayın. Bakın saçlarınız nasıl ışıl ışılıyor.

Ayağınız mı kokuyor?

Ilık çay dolu bir leğene ayaklarınızı daldırın ve her akşam yatmadan önce 10 dakika tutun.

Boğaz ağrılarında Posaları süzüp soğuyan demi boğaz ağrılarında gargara olarak kullanılır.

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Cildiniz çok mu yağlı?

Banyodan çıkmadan son su olarak bir çaydanlık çay ile teninizi ovuşturun, balsam vazifesi görün.

Derinizdeki yaraların temizlenmesi

Çayı, derinizdeki yaraların temizlenmesi ve antibiyotik etki göstermesi için pamukla tatbik ederek kullanabilirsiniz.

Balık ayıkladınız, ellerinizi sabunla yıkadınız ve hala balık kokuyor. Ya da soğan soydunuz, soğan kokuyor. işte kurtarıcınız yine çay. Elinizi demli çayla yıkayın.

Kaynamış çayı bir tasa koyup buharı gözünüze gelecek biçimde başınızı üstüne koyun.

Buzdolabınız koku mu yapıyor?

Demlikte kalmış çay posalarını kurutup bir kap içinde buzdolabının orta rafına yerleştirin, kokudan eser kalmayacaktır. Kurutarak bir kap içinde buzdolabının orta rafına yerleştirin, kokudan eser kalmayacaktır. Çayın faydaları içildikten sonrada devam ediyor.

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