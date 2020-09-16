  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Demiryollarındaki Türk teknolojilerine Avrupa’dan ödül
Ekonomi

Demiryollarındaki Türk teknolojilerine Avrupa’dan ödül

Raylı sistemler alanında özgün çözümlere imza atan iki Türk şirketi ASELSAN ve ENEKOM, Avrupa Raylı Sistemler Kümelenmeleri Birliği (ERCI) tarafından İnovasyon Ödülü’ne layık görüldü.

Yeniakit Publisher
2020-09-16 10:19:00 -
Demiryollarındaki Türk teknolojilerine Avrupa’dan ödül

ERCI’nin her yıl düzenlediği “İnovasyon Ödülleri”nin sonuçları belli oldu. Büyük Ölçekli Firma kategorisinde MIDAS/R-Demir Yolu Fiber Optik Algılayıcılı Akıllı İzleme ve Uyarı Sistemi ile ASELSAN, Jüri Özel Ödülü kategorisinde RailAcoustic Demir Yolları Ray Kırıklarını Algılama Sistemi ile ENEKOM ödüle değer bulundu. Ödüller, 23 Eylül’de Innotrans Business Days etkinlikleri kapsamında yapılacak törenle takdim edilecek.

ENEKOM Genel Müdürü Haluk Gökmen, “Ödüller, her iki firmanın da bu alanda geliştirmiş oldukları teknolojilerin hem Avrupa’da hem de tüm dünyada tanınmaları ve kabul görmeleri açısından büyük önem taşıyor” dedi. Gökmen, “Bugüne kadar özellikle yüksek teknoloji alanlarında genellikle takipçi durumunda olan yerli sanayi ürünlerimizin artık Avrupalı rakiplerini de geride bırakarak dünyada lider duruma doğru hızla ilerlediklerini görüyoruz” açıklamasında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya devinden flaş açıklama! Altını olanlar dikkat
Ekonomi

Dünya devinden flaş açıklama! Altını olanlar dikkat

Yatırım bankası dünya devi JP Morgan altın için kritik açıklamalarda bulundu. Şu anda 1.966 dolar olan altın onsunun bin 779 dolar/ons olmas..
Turgay Güler'den bomba Abdullah Gül ve Canan Kaftancıoğlu iddiası
Siyaset

Turgay Güler'den bomba Abdullah Gül ve Canan Kaftancıoğlu iddiası

Bugünkü yazısında CHP içerisinde yaşanan ‘Atatürk’ krizine değinen gazeteci Turgay Güler, Canan Kaftancıoğlu ve Abdullah Gül’ü kastederek CH..
Yunan vekilden çarpıcı itiraf: Lahey'e gidersek Meis adasını kaybedeceğiz
Gündem

Yunan vekilden çarpıcı itiraf: Lahey'e gidersek Meis adasını kaybedeceğiz

Yunan Milletvekili Dimitris Kammenos katıldığı bir televizyon programında çarpıcı bir itirafta bulundu. Kammenos "Eğer Türklerle Lahey'e gid..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı