Demiryollarındaki Türk teknolojilerine Avrupa’dan ödül

ERCI’nin her yıl düzenlediği “İnovasyon Ödülleri”nin sonuçları belli oldu. Büyük Ölçekli Firma kategorisinde MIDAS/R-Demir Yolu Fiber Optik Algılayıcılı Akıllı İzleme ve Uyarı Sistemi ile ASELSAN, Jüri Özel Ödülü kategorisinde RailAcoustic Demir Yolları Ray Kırıklarını Algılama Sistemi ile ENEKOM ödüle değer bulundu. Ödüller, 23 Eylül’de Innotrans Business Days etkinlikleri kapsamında yapılacak törenle takdim edilecek.

ENEKOM Genel Müdürü Haluk Gökmen, “Ödüller, her iki firmanın da bu alanda geliştirmiş oldukları teknolojilerin hem Avrupa’da hem de tüm dünyada tanınmaları ve kabul görmeleri açısından büyük önem taşıyor” dedi. Gökmen, “Bugüne kadar özellikle yüksek teknoloji alanlarında genellikle takipçi durumunda olan yerli sanayi ürünlerimizin artık Avrupalı rakiplerini de geride bırakarak dünyada lider duruma doğru hızla ilerlediklerini görüyoruz” açıklamasında bulundu.