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Aktüel

Demirkazık'ta ayağı kırılan dağcı helikopterle kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-09 18:39:24 -
Demirkazık'ta ayağı kırılan dağcı helikopterle kurtarıldı

NİĞDE (AA) - Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'na tırmanırken taş düşmesi sonucu ayağı kırılan dağcı, helikopterle alındı.

Demirkazık Dağı Yedigöller Mevkisinde tırmanan dağcı Mine Kale'nin ayağı, kaya yuvarlanması sonucu kırıldı. Arkadaşının haber vermesi üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma, AFAD ve UMKE sevk edildi.

Helikopterle bulunduğu yerden alınan Kale, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

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