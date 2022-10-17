Demiray Erül cenaze töreni ne zaman hangi şehirde? Demiray Erül kim?

Demiray Erül hayatını kaybetti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'ndan yapılan açıklamada, "İBB Şehir Tiyatroları değerli sanatçısı, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Demiray Erül'ü kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk tiyatrosuna başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Demiray Erül'ün cenaze namazı 17 Ekim Pazartesi günü ikindi namazını müteakiben Bodrum Ortakent Kerem Aydınlar Camisi'nde kılınacak. Erül, Bodrum Ortakent Mezarlığı'na defnedilecek.

Demiray Erül kim?

Demiray Erül, 18 Mayıs 1938’de dünyaya geldi. Sanat yaşamına Şehir Tiyatroları'nda başlayan Demiray Erül, uzun süre bu kurumda çeşitli oyunlarda birçok rolde yer aldı. Dans konusunda yetenekli olan sanatçı, tiyatro dışında kamera karşısına da geçerek sinema ve dizi filmlerde oynadı. Erül, aynı zamanda bir seslendirme sanatçısıdır.

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