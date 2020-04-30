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Aktüel

Demir yüklü tır şarampole devrildi: 1 yaralı

Kırıkkale’nin Karakeçili ilçesinde demir yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 21:06:07 -
Demir yüklü tır şarampole devrildi: 1 yaralı

Kırıkkale’nin Karakeçili ilçesinde demir yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.


Kaza, Ankara-Kırşehir kara yolu üzerindeki Hastane Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.P. (42) idaresindeki 06 BCF 699 plakalı demir yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü Karakeçili Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale’ye sevk edildi. Kazanın ardından tırda bulunan demirler etrafa saçıldı.

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